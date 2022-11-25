Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 19:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik kazası: 11 yaralı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 2 servis aracı ile kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
İ.E.A. ve M.A. idaresindeki servis araçları ile A.D'nin kontrolündeki kamyonet, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kazaya karıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zincirleme trafik kazasında yaralanan 11 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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