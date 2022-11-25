Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 22:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da yolcu minibüsüyle kamyonet çarpıştı: 22 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 22 kişi yaralandı.
Necmettin Çetin'in kullandığı kamyonet, Yerkesik-Ören kara yolu Çakallar mevkisinde karşı yönden gelen Bilal Urhan yönetimindeki yolcu minibüsü ile çarpıştı.
Kamyonet ve minibüs yol kenarlarına savrulduğu kazada 22 kişi yaralandı.
Kamyonette sıkışan sürücü Çetin ve yanında bulunan Mehmet Üldür itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinde çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Muğla Trafik Kazası
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