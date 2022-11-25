Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma 22:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da trafik kazası: 5'i polis 8 yaralı
[Fotograf: AA]
Konya'da meydana gelen trafik kazasında 5'i polis 8 kişi yaralandı.
Konya-Seydişehir kara yolu Sefaköy Mahallesi yakınında Ahmet K. yönetimindeki otomobil, polisleri taşıyan araçla çarpıştı.
Kazada 5'i polis 8 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu belirtili.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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