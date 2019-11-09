Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi09 Kasım 2019 Cumartesi 19:02 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 19:27
İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Bugün, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Böylece gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Kaynak: TRT Haber