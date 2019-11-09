Türkiye
Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi09 Kasım 2019 Cumartesi 14:53 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:58
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım’da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber