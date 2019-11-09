Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugüne kadar hiç yayınlanmamış görüntüsü...



Yıl 1930... Aylardan Kasım...

#10Kasim pic.twitter.com/JJDI8rSjeL — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) November 9, 2019

Ersoy'un paylaştığı, Atatürk'ün en sevdiği türkülerden Selanik Türküsü'nün "O bizim buluşmalarımız yarim mahşere kaldı" bölümünün de bulunduğu Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerindeki videoda, Ege Vapuru'nda çekilen 43 saniyelik görüntü kaydı yer aldı.

Atatürk'ün genç cumhuriyetin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdiği Trabzon seyahatlerinin ikincisinde çekilen 1930 Kasım ayına ait görüntüler de var.

Fotoğrafta Atatürk, Ege Vapuru'nda çocukluk arkadaşı ve ona en yakın isimlerden Salih Bozok, yanından hiç ayırmadığı Kılıç Ali ve Cevat Abbas Gürer ile sohbet ederken görülüyor.

Ersoy, Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Atatürk’ün bıraktığı eşsiz mirasın sorumluluğunu, fikirde ve icraatta, ülkemizin ve milletimizin layık olduğu güçlü, lider ve tam bağımsız bir gelecek inşa ederek hakkıyla taşıyacağımızı bir kez daha kararlılıkla ifade ederim" vurgusu yaptı.

Kaynak: AA