Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2015'te hayata geçirilen Bereket Ormanları projesiyle, 81 ilde bin 523 hektar alanda 1 milyon 157 bin 523 fidan dikildi.

2012'de Emine Erdoğan'ın himaye ettiği ve o dönemdeki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından uygulanan "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında, Türkiye'deki orman alanlarının korunması ve ağaçlandırmanın teşvik edilmesi amacıyla 2015'te Bereket Ormanları projesi başlatıldı.

Proje kapsamında, yıl sonuna kadar ülke genelinde genelinde 200 bin fidan daha dikilmesi planlanıyor. Böylece 5 yıllık uygulamalar sonunda, fidan sayısı 1 milyon 357 bin 523'e ulaşacak.

Dut, badem, ceviz gibi fidanlar da dikildi

Bereket Ormanları fidan dikimlerinde sedir, ardıç, karaçam, kızılçam, dişbudak, akçaağaç gibi klasik orman ağacı türlerinin yanında, fıstıkçamı, dut, badem, ceviz, defne, harnup gibi gelir getirici türler de kullanıldı.

Fidanların dikiminden sonra takipleri de aksatılmıyor. Buna göre ilk yıl "Gönül Elçileri-Bereket Ormanları" tesis çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen fidan dikimlerinden sonra, her yıl sahalarda koruma, kontrol ve bakımlar yapılıyor.

Böylece ihtiyaç duyulan sahalar tespit edilerek tamamlama dikimleri de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA