Türkiye
Şanlıurfa'nın sınır ilçelerindeki okullarda telafi eğitimi başladı09 Kasım 2019 Cumartesi 13:51 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 14:35
Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları nedeniyle eğitime ara verilen Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı başladı.
[Fotoğraf: AA]
PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekatı süresince sivil yerleşimleri hedef aldı.
12 gün sonra ders zili çaldı
Havan ve roketatarla yapılan saldırılar nedeniyle eğitime ara verilen okullarda öğrenciler, 12 gün sonra ders başı yapabildi.
Şanlıurfa'nın Akçakale, Ceylanpınar, Suruç ve Birecik ilçelerinde telafi eğitim programı başladı.
İlk telafi eğitimi için ders zili çaldı.
Telafi eğitimi ara tatilde de devam edecek
Çocuklar, 7 hafta boyunca cumartesi günleri okula gidecek. Telafi eğitimleri, 18 - 22 Kasım ara tatilinde de devam edecek.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: telafi eğitimi Suruç şanlıurfa ceylanpınar Birecik akçakale