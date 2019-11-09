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THY'den 10 Kasım'a özel Atatürk videosu09 Kasım 2019 Cumartesi 13:36 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 13:57
Türk Hava Yolları, sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.
Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.
"Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik!"
Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: THY atatürk haftası anma 10 kasım