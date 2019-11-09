Türk Hava Yolları (THY), Twitter hesabından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.

"Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik!"

Paylaşımda "Koca gökyüzünü gezdik de böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA