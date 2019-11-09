TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik, Kocaeli İstişare Toplantısı'nda, dünden bu yana Kocaeli'de özel eğitim veren okullara ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, eğitimcileri ve velileri dinlediklerini dile getirdi.

"Engelli veri bankası çalışması başladı"

Araştırma komisyonunun görev alanındaki konularda bir koordinasyon sorunu da olduğunu gördüklerini ifade eden Çelik, bu kapsamda illeri ziyaret ettiklerini aktardı.

Çelik, Kocaeli'de engelli veri bankası çalışmasının başladığını vurgulayarak, hazırlayacakları raporda, veri bankası çalışmasıyla ilgili önerilerinin yer alacağını anlattı.

"Toplum otizmin farkında değil"

Komisyonun, 27 Kasım'dan sonra rapor hazırlayacağını belirten Kemal Çelik, şöyle konuştu:

"Türkiye'de veri çok önemli. Veri tabanı oluşturulmasında sorunlarımız vardı. İnşallah Kocaeli'deki modeli de dinleyeceğiz ve tüm Türkiye'ye önereceğiz. Down sendromu, otizm ve serebral palsi yani diğer gelişim bozuklukları, çok önemli bir alan. İnsanlar bunun içine girmedikçe bilmiyor. Toplum otizmin farkında değil, down sendromunun biraz farkında, serebral palsinin farkında değil. 'Felç oldu.' diyor. Halbuki öyle değil, ayrı ayrı hastalık bunlar. Özellikle otizm, hızla yayılıyor ve komisyona başladığımızda, bize 59 kişiden bir kişi otizmli deniliyordu. Bugünlerde 58'e indirdiler. O derece hızlı gidiyor. Bu şu demek, var ama farkında değiliz. O halde biz bunu anlatmalıyız. Biz bu çerçevede bakanlıklarımızı dinledik. Tabii çok başarılı çalışmalar olmuş ama yeterli değil. Dünyada ne varsa Türkiye'de o olmalı. Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde ne varsa, biz de aynısı olacak. Bunu yapabilecek gücümüz var ve toplum da bunu istiyor. Çok önemli alanı inceliyoruz, araştırıyoruz. Önerilerimizi sunacağız."

Kaynak: AA