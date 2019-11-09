Türkiye

Muğla'da düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

09 Kasım 2019 Cumartesi 11:49 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 11:50

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında batan bottaki 7 düzensiz göçmenden 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendiren bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]