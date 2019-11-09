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Emekli TRT Muhabiri Tahir Yücel son yolculuğuna uğurlandı09 Kasım 2019 Cumartesi 18:22 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 23:43
Bir süredir İstanbul'da tedavi gören emekli TRT Muhabiri Tahir Yücel, 74 yaşında yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Yücel'i, son yolculuğuna sevenleri ve dostları uğurladı.
İstanbul'da bir hastanede tedavi gören Tahir Yücel, yaşam mücadelesini kaybetti.
Yücel'i, Çengelköy'deki Bilali Habeşi Camii'nden sevenleri ve dostları son yolculuğuna uğurladı.
İkindi vakti sevenleri ve dostları Tahir Yücel için saf tuttu, dua edildi, helallik istendi.
Kılınan namazın ardından Emekli TRT çalışanı Tahir Yücel'in cenazesi Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: TRT Haber
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