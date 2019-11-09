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38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için yarın son gün09 Kasım 2019 Cumartesi 16:42 - Son Güncelleme 09 Kasım 2019 Cumartesi 16:43
38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.
[Fotoğraf: AA]
Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için yarın son gün. 38'nci kez kapılarını açan dünyanın en büyük fuarına ilgi yoğun. Fuarı bu yıl 1 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.
Öğrenci, öğretmen, engelli, çocuk ve emeklilere fuar bu yıl da ücretsiz. Fuar yarın sona eriyor.
Kaynak: TRT Haber
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