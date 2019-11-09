Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuarda, panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluştu.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı için yarın son gün. 38'nci kez kapılarını açan dünyanın en büyük fuarına ilgi yoğun. Fuarı bu yıl 1 milyondan fazla kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Öğrenci, öğretmen, engelli, çocuk ve emeklilere fuar bu yıl da ücretsiz. Fuar yarın sona eriyor.

Kaynak: TRT Haber