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Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak Küpeli Dağı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Şırnakta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimleri Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup teröristi tespit etti.

Bunun üzerine gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. 

 


 

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, şırnak, Küpeli Dağı, İçişleri Bakanlığı
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