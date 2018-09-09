Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı istihbarat birimleri Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup teröristi tespit etti.

Bunun üzerine gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Küpeli Dağı Güleşli Bölgesi'nde kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki 5 terörist, @Jandarma SİHA'lar tarafından tespit edilerek hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmiștir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur — İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 9 Eylül 2018

Kaynak: AA