Şırnak Valisi Aktaş: Terör hasarını gidermek için devlet 3 milyar lira harcıyor

Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Şırnak Valiliği bahçesinde Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında Ticaret ve Sanayi Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası ziyaret edildi.

Sanat Sokağı'nda devam eden programda konuşan Vali Mehmet Aktaş, Ahiliğin özünde helal kazancı, dürüstlüğü, hakkaniyet ve kaliteli üretimi amaçlayan, bunu birlik beraberlik içerisinde yapan bir felsefe olduğunu dile getirdi.

Ahiliğin temelini İslam'dan aldığını belirten Aktaş, "Ahiliğin temel amacı helal rızıktır ve insanları aldatmamaktır. Bu İslam'ın özüne ait ticareti hakim kılmaktır. Bu coğrafyada bütün ihanetlere, saldırılarına rağmen biz başta Ahilik olmak üzere değerlerimize sahip çıkacağız, daha iyi geleceklere hep birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.

"Şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz"

Şırnak'ta 35 yıldır devam eden bir ihanetin en büyük yıkımını yaşadıklarına dikkati çeken Aktaş, şöyle devam etti:

"Bir şekilde 35 yıldır bu memlekete, bu topraklarda insanımızın canını yakan, kanını döken, namusuna el uzatan, kutsal değerlere el uzatan, onları horlayan bu ihanet şebekesi PKK terör örgütü en sonunda hendek ve barikat terörü 2015 ve 2016 yıllarında evimizin sokaklarına kadar, hatta evlerine kadar girdi. İnsanlarımızın iş yerlerine kadar girdi. En sonunda o iş yerlerini, evlerini başımıza yıktı. Sizi işinizden, aşınızdan etti. Hala o sıkıntıyı biz yaşıyoruz. İnsanlar işlerini, tezgahlarını kaybetti. Bunun sebebi terör örgütüdür. Bunu çok iyi biliyoruz. Bunu yaşayarak gördünüz. Devletimiz, milletini, bayrağını ve vatanını seven Şırnaklılarla birlikte bu terör tehdidini kazıdık, attık. Çarşımızdan, pazarımızdan, ilimizden, ilçemizden ve köyümüzden attık. Ondan sonra yine bu milletin kaynaklarıyla, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeyle buraya aktarılan kaynaklarla şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz."

Yeniden inşa için 3 milyar lira

Vali Aktaş, şehri altyapı ve üstyapısıyla ayağa kaldırdıklarını vurgulayarak çok kısa bir sürede sanayici ve esnafın bu iş yerlerine ve tezgahlarına kavuşacağını bildirdi.

"Şırnak merkez ile Cizre, Silopi ve İdil ilçelerinde çukur terörün oluşturduğu hasarı ortadan kaldırmak için devletimiz 3 milyar lira harcıyor. İnşallah bu çalışmalar yakın sürede bitecek ve bu tezgahlar tekrardan çalışacak. Sizden rica ediyorum, gelin bu şehrimize, huzurumuza sahip çıkalım. Bunu sadece askere, polise ve jandarmaya havale etmeyelim. Her birimiz kendi kulvarımızda sahip çıkalım. Bu şehri gerçek sahiplerine emanet edelim" ifadelerini kullanan Aktaş, bu konuda her Şırnaklıya görev düştüğünü sözlerine ekledi.

Programda, yılın ahisi, kalfası ve çırağı ödüllendirildi, katılımcılara ahilik yemeği ikram edildi.

Etkinliğe Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu da katıldı.

Kaynak: AA