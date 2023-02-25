Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 22:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı açıklaması
[Fotograf: AA]
Şırnak Valiliği, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Uludere Barajı hasar gördü' iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak'ın Uludere ilçesindeki barajla ilgili iddialarda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, "Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesi kullanıldı.
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