Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 13.27'de merkez üssü Bor ilçesi olan, yerin 7 kilometre derinliğinde 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından Aksaray Valiliği Hasandağı ile ilgili bir açıklama yayımladı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Aynı bölgede meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra TÜBİTAK kapsamında desteklenen proje ve AFAD desteği ile Hasandağı ve TGFZ (Tuz Gölü Fay Zonu) toplam 5 GPS istasyonu ve farklı sensörlerle birlikte Hasandağı anlık olarak takip edilmektedir.

⛰️Niğde'de meydana gelen depremin ardından, Hasandağı'nda herhangi bir volkanik hareketlilik söz konusu değildir. ⬇️ pic.twitter.com/DwgVVZomRt — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 25, 2023

25 Şubat 2023 tarihinde Niğde Bor'da meydana gelen depremde Hasandağı'nda bulunan istasyonlar tarafından da kaydedilmiştir. Mevcut bulgular ışığında şu anda volkanik hareketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir. Ayrıca, meydana gelen depremin ardından ekiplerimiz, ilimiz genelinde alan tarama faaliyetlerini tamamlamış olup, herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."