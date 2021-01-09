Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 14:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak merkezli 2 ilde terör operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şırnak merkezli 2 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde çukur eylemleri döneminde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve İzmir'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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