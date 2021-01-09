Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Cizre ilçesinde çukur eylemleri döneminde örgütün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlerin yakalanmasına yönelik il merkezi ve İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

