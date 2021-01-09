Sürücü ile birlikte araçtan inen ve alkollü olduğu görülen Halil İbrahim A. işlem yapmak isteyen polislere uzun süre direndi.

Halil İbrahim A., yakalandıktan sonra ana yol ile yan yolu ayıran bariyerlere oturdu. Polisin kenara gelmesi için uyardığı Halil İbrahim A., "Halim yok, ben aşk acısı çekiyorum, P. duy sesimi" şeklinde bağırdı.

Uzun süre polise direnen ve zorluk çıkaran Halil İbrahim A. ile sürücü Kenan K.'ye maske takmadıkları ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için cezai işlem uyguladı.

