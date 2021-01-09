Haber Giriş: 9 Ocak 2021 Cumartesi 13:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi
Bitlis kırsalında jandarma ekipleri tarafından yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü plastik bidon içinde tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yıldırım 16 Sehi Ormanları Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Hakan Toydemir 2021-02 operasyonu kapsamında; Harmanyeri Köyü kırsalında terör örgütüne ait toprağa gömülü plastik bidon içinde tuzaklanmaya hazır 100 kilo amonyum nitrat, toprağa gömülü naylon brandaya sarılı 20 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet akü, 36 litre sıvı yağ ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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