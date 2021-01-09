Bölgede turizmci Turhan Zafer, memleketi Düzköy ilçesi Haçka Yaylası yolu üzerinde Sabacak mesire alanındaki tesiste, müşterilerine farklı ortamda hizmet sunmak için tekneden kafe yapmaya karar verdi.

İşletmeci, daha önce İstanbul'da boğazda seyir teknesi olarak kullanıp, Giresun'a getirilen tekneyi satın aldı. Zafer, deniz yoluyla Akçaabat ilçesine götürdüğü 15 metre uzunluğunda, yaklaşık 5 metre gövde genişliğindeki tekneyi, 661 rakımlı mezra alanda Şahin Tepesi'ndeki tesisine taşıdı.

Kafeye dönüştürülen Sabacak Rüzgarı adlı tekne, kısa sürede ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Tekne kafeye gelenler, bir an önce pandeminin sona erip, teknede çaylarını yudumlayacağı günü bekliyor.

Hayali gerçek oldu

Tekne kafe fikrinin mucidi Turhan Zafer, hayalinin gerçek olduğunu söyleyerek, "Fikrimi söylediğim zaman bana gülenler oldu. Olmaz diyen çok oldu. İnat edip yaptım. Olmaz diye bir şey yoktur. Biz Fatih’in torunuyuz. O karadan gemi yürüttüyse biz de dağlara çıkarırız. Şimdi bunu görenler ‘sen denizi de buraya getirirsen şaşırmayız’ diyorlar" dedi.

“Görevimiz, yatırımcıların mücadelesine destek olmak”

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da incelemelerde bulunduğu bölgede kafeye dönüştürülen tekneyi yerinde ziyaret etti.

Girişimci Turhan Zafer'in yaratıcı düşüncesiyle, bölgenin nevi şahsına münhasır bir yere dönüştüğünü kaydeden Cora, " Müessese sahiplerinin orijinal fikri ile yaratıcı düşüncesi ile şahsına münhasır bir yere dönüştü burası. ‘Turizm için gerekirse gemileri karadan yürütürüz’ mesajını da çok anlamlı bir şekilde verdiler. Bizim görevimiz yatırımcıların mücadelesine destek olmak. Güzel bir yatırım oldukça dikkat çekici. Tebrik etmek lazım” diye konuştu.