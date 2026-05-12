Siraz balıkları 7/24 koruma altında

Bölgede etkili olan mevsimsel yağışlarla debisi yükselen dereler, siraz balıklarının üremek için gerçekleştirdiği göç yolculuğunu kolaylaştırdı.

Üreme döneminde yumurtalarını bırakmak için Hazar Gölü'ne dökülen derelere doğru suyun akışının tersine yüzen siraz balıklarının yolculuğu sürüyor.

15 Nisan-30 Haziran arasında uygulanan av yasağı kapsamında balıkların korunması, kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla Sivrice Kaymakamlığı koordinasyonunda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, jandarma ve emniyet ekiplerince 7 gün 24 saat gölü besleyen tatlı sularda denetim yapılıyor.

Yılın bu dönemi göçün en iyi izlendiği noktalardan biri olan Kürk Deresi'ne gelen vatandaşlar engelleri aşmak için zıplayan balıkları cep telefonu kameralarıyla görüntülüyor.

"Siraz balıklarının göçüne tanıklık ediyoruz"

Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, Hazar Gölü'nün hem Elazığ hem de Türkiye için önemli doğal zenginliklerden biri olduğunu söyledi.

Siraz balığının Hazar Gölü'ne özgü önemli türlerden biri olduğunu ifade eden Hatipoğlu, balıkların yılın bu döneminde neslini sürdürmek amacıyla göç yolculuğu yaptığını belirtti.

Hatipoğlu, "Şu anda siraz balıklarının göçüne tanıklık ediyoruz. Yumurtlamak üzere göle akan akarsuların üst kısımlarına çıkıyorlar. Burada yumurtladıktan sonra tekrar göle dönüyorlar. Böylece nesillerinin devamını sağlıyorlar. Bu doğal döngünün korunması ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması için gerekli tedbirleri alıyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, jandarmamız ve emniyet güçlerimizle birlikte bu alanlardaki hukuksuzlukların önüne geçmeye çalışıyoruz. Av yasağı başlamış durumda. Av yasağına aykırı hareketlerin önlenmesi için çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bu yıl yağışların bol olmasıyla doğanın daha erken canlandığını dile getiren Hatipoğlu, derelerde artan su debisinin artmasının balıkların göçünü kolaylaştırdığını vurguladı.

Hatipoğlu, "Tüm çabamız, ilimizin ve ülkemizin zenginliklerinin gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılmasıdır. Muhteşem bir tabiata sahibiz. Şu an doğanın en güzel tonlarını barındıran bir mevsimi yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivrice Belediye Başkanı Ebubekir Irmak da siraz balıklarının göç döneminin ilçeye ayrı bir canlılık kattığını anlattı.

Bu göçü çok önemsediklerine dikkati çeken Irmak, vatandaşların aileleriyle birlikte suda atlayan balıkları izleme fırsatı bulduğunu, özellikle sabah ve akşam saatlerinde balıkların hareketliliğinin daha da arttığını kaydetti.

Siraz balıklarının göçünü izlemeye gelen vatandaşlardan Gökdeniz Yabancı ise Sivrice'nin doğal güzellikleriyle bölgenin en özel yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Vatandaşların burada doğayla iç içe vakit geçirdiğini ifade eden Yabancı, "Her yıl göç döneminde siraz balıklarının gerçekleştirdiği doğal göç ilçemize güzellik katıyor. İnsanlar eşleri ve dostlarıyla gelip burada huzur buluyor, göçü izliyor. Fırsat buldukça siraz balıklarının göçünü izlemeye geliyoruz." dedi.

Batuhan Doğan da burada balıkları izlerken zamanın güzel geçtiğini, günlük hayatın stresinden uzaklaştıklarını belirterek, herkesi bu göçü izlemeye davet etti.