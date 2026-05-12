Trump ve Şi yedinci kez yüz yüze geliyor: Görüşmeden ne çıkacak?

Dünyanın en güçlü iki ekonomisinin liderleri, yarın başlayacak ve üç gün sürecek olan zirvede başta ABD/İsrail-İran savaşı olmak üzere ticaret savaşları ve Tayvan’ın statüsü gibi kritik başlıkları masaya yatıracak.

2017 yılında Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde başlayan ve dostane bir atmosferle açılışı yapılan bu ikili diyalog süreci, aradan geçen yıllarda yerini derin bir rekabete ve milyarlarca dolarlık gümrük vergisi savaşlarına bıraktı.

İlk görüşmelerde kişisel bir bağ kuran iki liderin ilişkisi, karşılıklı ekonomik yaptırımların gölgesinde kalsa da diyalog kanalları her zaman açık tutulmaya çalışıldı.

ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in geçmişteki buluşmaları, küresel ticaretin rotasını belirleyen kritik kararlara sahne oldu.

2018 ve 2019 yıllarındaki G20 zirvelerinde ticaret savaşını durdurmaya yönelik "birinci aşama" anlaşmalar imzalansa da, pandemi süreci ve Çin'in satın alma taahhütlerini tam olarak yerine getirememesi gerilimi yeniden tırmandırdı.

Altı yıllık uzun bir aranın ardından 2025 yılında Güney Kore'de gerçekleşen APEC zirvesi ise, yüzde 140'lara varan yıkıcı gümrük vergilerinin ardından bir yıllık geçici bir ateşkesin ilan edilmesini sağladı.

Bu süreçte ABD teknoloji ihracatına kısıtlamalar getirirken, Çin de nadir toprak elementleri üzerinden misilleme yaparak stratejik hamlelerini sürdürdü.

Pekin’de gerçekleşecek bu yeni zirve, 2025 yılı sonunda sağlanan ticaret ateşkesinin geleceği ve bölgesel çatışmaların durdurulması açısından belirleyici bir rol oynayacak.

İki liderin bugüne kadarki en karmaşık dosya yüküyle masaya oturacağı bu randevu, sadece ABD ve Çin arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşın seyri ve küresel enerji arzı güvenliğini de doğrudan etkileyecek.

Tüm dünyanın gözü, bu dev buluşmadan çıkacak kararların küresel ekonomide yeni bir istikrar dönemi başlatıp başlatmayacağına çevrilmiş durumda.