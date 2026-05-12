AB: Üye ülkelerdeki savunma projelerinin çoğu birbiriyle uyumlu değil

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya Avrupa Savunma Ajansından (EDA) da katılım olacağını belirten Kallas, inovasyon ve ortak projelere odaklanacaklarını söyledi.

Kallas, "Çünkü gördüğümüz bir şey var ki üye devletlerde birbirleriyle uyumlu olmayan çok fazla proje bulunuyor. Üye ülkeleri hem ortak tedarik konusunda hem de inovasyon alanında daha fazla işbirliğine zorlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Savunma sanayi temsilcilerinin de toplantıya katılacağını belirten Kallas, ciddi miktarda finansman sağlanmasına rağmen savunma sanayisinin üretimi yeterince artırmadığını ve hızlandırmadığını kaydetti.

Kallas, "Savunma üretimimizi gerçekten çok daha hızlı artırmamız gerekiyor. Ayrıca ortak tedarik yoluyla ihtiyaç duyduğumuz savunma kapasitesini kendimiz üretir hale gelmeliyiz." dedi.

Ukrayna

Ukrayna'nın, toplantının diğer bir gündem maddesi olacağını aktaran Kallas, toplantıya Ukrayna Savunma Bakanı Mihaylo Fedorov'un da katılacağını belirtti.

Kallas, Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk kredinin nasıl kullanılacağı ve bunun Ukrayna’nın acil ihtiyaçlarına nasıl cevap vereceği konusunu ele alacaklarını söyledi.

Orta Doğu

Orta Doğu'daki gelişmelerin de gündemde olduğuna işaret eden Kallas, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) görev süresinin bu yıl sonunda sona ereceğini anımsattı.

Kallas, "Avrupalılar arasında, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine destek olmak amacıyla yeni bir misyon oluşturulmasına yönelik bir istek var. Zaten şu anda da destek veriyoruz. Ancak UNIFIL’in yerine tamamen yeni bir Avrupa misyonunun gelip gelmeyeceği konusunda yeterli siyasi irade olup olmadığı değerlendirilecek." dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeleri de görüşeceklerini dile getiren Kallas, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides Misyonu'nun yetki planında operasyonel değişiklik yapılması gerektiğine işaret etti.

Kallas, "Böylece oldukça hızlı şekilde ilerleyebiliriz. Eğer üye devletler Aspides'i güçlendirir, daha fazla gemi tahsis ederse, gerekli yapı zaten mevcut." değerlendirmesinde bulundu.