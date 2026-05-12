İSEDAK İzleme Komitesi Ankara'da toplandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı Rıdvan Ağaoğlu'nun başkanlık ettiği İİT İSEDAK 42. İzleme Komitesi Toplantısı başladı.

Ankara'da yapılan toplantıya, Suudi Arabistan, Filistin, Kuveyt, Azerbaycan, Gambiya, Pakistan, Katar, Brunei Darussalam ve Senegal katılıyor.

Filistin davasının önemine işaret edilerek bu ülkeye yönelik insani ve ekonomik desteklerin sağlanmasının öneminin vurgulandığı toplantıda, İslam ülkelerine gerekli her türlü desteği sağlamaya devam etmesi çağrısında bulunuldu.

Filistin Ulusal Ekonomi Bakanlığı himayesinde girişimcilik, istihdam, mikro finans, turizm ve KOBİ'lerin geliştirilmesi alanlarında bugüne kadar İSEDAK Kudüs Programı kapsamında 28 proje tamamlandı. Bu yıl da 10 projenin uygulanmasına devam edilecek. Komite toplantısında projelerin somut çıktıları da ele alınıyor.

Suriye'nin yeniden inşa sürecine somut projelerle destek sağlanıyor

41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı'nda kabul edilen Suriye'de beşeri ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi ile ekonomik hayatın canlandırılmasına katkı sağlaması amaçlanan "İSEDAK Suriye Programı"nın uygulanmasına başlandı. Bu çerçevede, bu yıl ihtiyaç analizi, eğitim programları, kurumsal eşleştirme, çalıştay ve akran tecrübe paylaşımı faaliyetlerini içeren 5 proje devreye alınacak.

Tercihli ticaret sisteminin kapsamının genişletilmesi

Toplantı gündemindeki bir diğer önemli konu da "İİT Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC)" oldu. İSEDAK'ın İslam ülkeleri arasında ticareti artırmaya yönelik en önemli projelerinden biri olan TPS-OIC, 1 Temmuz 2022 itibarıyla uygulamaya konuldu. Üye ülkelerce bu yıl sistemin kapsamının genişletilmesine yönelik görüşmelerin başlatılmasına karar verildi.

41. İSEDAK Bakanlar Toplantısı kararları doğrultusunda 3-4 Şubat tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde TPS-OIC Ticaret Müzakereleri Komitesi (TMK) toplantısı yapıldı. Toplantıda, sistemin mevcut işleyişi değerlendirildi. Ayrıca, İSEDAK Bakanlar Toplantısı tarafından verilen yetki doğrultusunda uygulamada karşılaşılan zorluklar, muhtemel genişleme alanları ve hedefler ile genişlemeye dair çerçevenin belirlenmesi kararlaştırıldı.

Bu bağlamda toplantıda TPS-OIC kapsamında gelecek dönemde yürütülmesi planlanan çalışmalara ilişkin hususlar değerlendiriliyor.

İSEDAK çalışma gruplarında oluşturulan ve bakanlar toplantılarında kabul edilen politika tavsiyeleri, İSEDAK proje finansmanı mekanizmasıyla devreye alınıyor. Böylece, üye ülkelerin beşeri ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor. Bu çerçevede, bugüne kadar 56 İslam ülkesinin çıktılarından faydalandığı 178 proje tamamlandı. Bu yıl desteklenen proje sayısı da 31 oldu.

Toplantıda, bu projelere ilişkin gelişmeler ele alınarak bakanlar oturumuna sunulmak üzere tavsiye kararları alınıyor.