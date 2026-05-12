Çok Bulutlu 21.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2026 12:08

Pezeşkiyan: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, düşmanların ülke ekonomisi üzerinde baskıyı artırarak kamuoyunda hoşnutsuzluk oluşturmak istediğini belirterek, üretici ve tüketiciyi koruyacak politikalar izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Pezeşkiyan: Düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre Pezeşkiyan, başkent Tahran'da ilgili bakanlar ve esnaf birliklerinin katılımıyla düzenlenen ekonomi konulu toplantıya katıldı.

Toplantıda piyasalardaki son durum, fiyat dalgalanmaları, enflasyonla mücadele ve savaş koşullarında temel ürünlerin tedariki ile üretim sektörü ele alındı.

Pezeşkiyan, burada yaptığı konuşmada, "Savaş koşullarında stokçuluğu, dağıtım ağının aksamasını ve kontrolsüz fiyat artışını önlemek için, üretimden tüketime kadar zincirin tüm halkalarının sürekli izlenmesi ve denetlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Toplumun birinci derece ihtiyaçlarının belirlenmesi, arz ile talebin dengeli şekilde yürütülmesi gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, bu şekilde ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılabileceği ve piyasa dengesinin korunabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanın kamuoyunda hoşnutsuzluk yaratma stratejisi ile hareket ettiğini söyleyen Pezeşkiyan, şunları kaydetti:

"Mevcut durumda düşmanın en önemli hedeflerinden biri ekonomiyi bozmak ve insanların geçim kaynaklarına baskı uygulamaktır. Biz de toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılarken, üreticilerin kârını ve tüketici memnuniyetinin korunmasını sağlayacak şekilde hareket etmeliyiz."

ETİKETLER
İran Mesud Pezeşkiyan ABD
Sıradaki Haber
AB: Üye ülkelerdeki savunma projelerinin çoğu birbiriyle uyumlu değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:11
Hürmüz Boğazı'nda son 9 günün en yüksek gemi geçişi kaydedildi
13:03
Mevlana'nın eserleri özel koşullarda korunuyor
12:52
Deniz üstü rüzgar enerjisi için düğmeye basıldı
12:45
İsrailli şirketin GKRY'de satın aldığı köyde izinsiz inşaata başladığı iddia edildi
12:35
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
12:29
14 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti
Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ