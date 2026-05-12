İsrailli şirketin GKRY'de satın aldığı köyde izinsiz inşaata başladığı iddia edildi

GKRY'de yayın yapan Politis gazetesi, "İzinler Alınmadan Çalışmalara Başlandı" başlıklı haberinde, terk edilmiş "Trozena" köyündeki evleri ve arazileri satın alan İsrailli şirketin, Rum makamlarından gerekli izinleri almadan inşaat faaliyetlerine başladığı iddiasına yer verdi.

Politis haberinde, Rum Çevre Dairesi yetkililerinin dün köye giderek incelemeler yaptığı ve İsrailli şirketin gerekli izinler alınmadan hem köy içerisi hem de çevresinde toprak işleri ile bazı inşaatları gerçekleştirdiğini tespit ettikleri belirtildi.

Haberde, İsrailli şirketin başvurusunun henüz inceleme aşamasında olduğuna işaret edilerek, "Trozena" köyünün restore edildiğinde 132 evli bir tatil köyü ve şaraphaneye dönüşeceği ifade edildi.

Rumlar, köyün İsraillilere satılmasına tepkili

Rum basını ve bazı siyasi parti temsilcilerinin, "Trozena"da bulunan kilisenin ziyaretlerinin İsrailli şirket tarafından engellenmesine yönelik tepkileri artıyor.

Eski milletvekili ve Ekolojistler Birliği Başkanı George Perdikis, köyün doğal koruma alanı içinde olduğunu savunarak, hem İsrailli şirkete satılmasına hem de köydeki Aziz Georgios Kilisesi'ne halkın erişiminin yasaklanmasına tepki gösterdi.

Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Doğrudan Demokrasi Genel Başkanı Fidias Panayiotou da Rum basınına yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın İsrail'in eline geçtiğine dikkat çekerek, "İsrail, bizi satın alıyor. Sanki o bölgeler artık bizim değil. Adamızın karakteri değişiyor." ifadelerini kullandı.

Bazı Rum gazetelerinde de GKRY'nin hızla İsrail olma yoluna girdiği, İsrailli şirketlere arazi ve mülk satışının durdurulması gerektiği yönünde haberler yer alıyor.