Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.05.2026 13:11

Hürmüz Boğazı'nda son 9 günün en yüksek gemi geçişi kaydedildi

Hürmüz Boğazı'nda 11 Mayıs'ta son 9 gündeki en yüksek ticari gemi geçişi görüldü.

Hürmüz Boğazı'nda son 9 günün en yüksek gemi geçişi kaydedildi

AA muhabirinin veri analitik şirketi Kpler'in verilerinden derlediği bilgilere göre, Hürmüz Boğazı'ndan dün kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi geçiş yaptı.

Bu sayı, 2 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan 14 gemi geçişinin ardından kaydedilen en yüksek geçiş oldu.

Boğaz'dan dün geçen 10 geminin 5'i Körfez'den çıkarken diğer 5'i de Körfez'e giriş yaptı.

Söz konusu gemilerin 7'si kuru yük, LPG, temiz petrol ürünleri ve tahıl yüklü halde Boğaz'ı geçti.

Gemilerin çoğu İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman arasında hareket ederken Arjantin'den gelen Star Nasia ve Kanada'dan gelen Star Despoina İran'a tahıl taşıdı.

Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi geçişleri ABD/İsrail-İran savaşı öncesindeki döneme göre halen yüzde 95'e yakın düşük seyretmeye devam ediyor.

ETİKETLER
Hürmüz Boğazı İran ABD LPG Petrol
Sıradaki Haber
İsrailli şirketin GKRY'de satın aldığı köyde izinsiz inşaata başladığı iddia edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Brent petrolün varil fiyatı artan Orta Doğu gerilimiyle yüzde 3'ten fazla yükseldi
14:42
İletişim Başkanlığı, yayın arşivini "blokzincir"e taşıdı
14:39
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
14:36
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gözaçan gözaltına alındı
14:36
Filistinliler: Yaşadığımız soykırım 1948'deki Nekbe ile kıyas dahi edilemez
14:33
Özkan Yalım'ın ek ifadesi alınacak
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ