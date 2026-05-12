Hamas'tan İsrail Meclisinde onaylanan idam yasasına tepki

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İsrail Meclisinde onaylanan ve özellikle İsrail'in Aksa Tufanı'na katılmakla suçladığı Filistinli esirlere idam cezası getiren faşist ve ırkçı yasa, tehlikeli bir tırmanışı ve işgalci İsrail'in halkımıza karşı işlediği uzun savaş suçları ve sistematik ihlaller siciline eklenen yeni bir suçu temsil etmektedir."

Söz konusu yasanın "İsrail'in intikamcı ve ırkçı doğasını ortaya koyduğu" vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin yasayla "Filistinli esirlerin öldürülmesini meşrulaştırmayı ve mahkemeleri intikam ve suistimal araçlarına dönüştürmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Yasanın, askeri mahkemelere "istisnai yetkiler" tanıması ve usul ile delil kurallarını göz ardı etmesine imkan sağlamasının, İsrail'in "adalet ve adil yargılama standartlarından" uzaklaştığını ortaya koyduğu kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu yasanın başta Cenevre Sözleşmeleri ve uluslararası insancıl hukuk olmak üzere tüm uluslararası hukuk kurallarını açık şekilde ihlal ettiği vurgulanarak, yasanın "yansımaları ve ciddi sonuçları" konusunda uyarıda bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına, yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yapılarak, İsrail Meclisinde onaylanan yasanın durdurulması ve İsrailli liderlerin Filistinli esirlere karşı devam ihlaller nedeniyle yargılanması için acil harekete geçmeleri istendi.

7 Ekim'e karıştığı öne sürülen Filistinlilere idam cezası yasası

İsrail Meclisinde onaylanan yasaya göre, Aksa Tufanı Operasyonu'na karıştığı iddia edilen Filistinlilerin davaları, normal ceza davalarından farklı olacak şekilde özel bir askeri mahkemeye sevk edilecek.

Filistinlilere karşı ayrımcılığın öne çıktığı özel bir yasal çerçeve olarak tasarı, mahkemenin bazı olağan delil ve usul kurallarını değiştirmesine izin verecek.

Duruşmaların önemli anları kayıt altına alınarak görüntüler özel bir internet sitesi üzerinden yayımlanacak, video ile ses kayıtları devlet arşivlerinde saklanacak.

İsrail basını, yasa uyarınca, mahkemenin Filistinlileri, "İsrail'in 1950 tarihli Soykırımı Önleme Yasası'nın hükümleri kapsamında soykırım, İsrail'in egemenliğine zarar verme, savaşa neden olma, savaş sırasında düşmana yardım etme ve İsrail'in 2016 tarihli terörle mücadele yasası kapsamındaki terör suçları dahil olmak üzere tüm ilgili suçlarla yargılayabileceğini" ve soykırım suçlamasıyla mahkum olanların idam cezasına çarptırılabileceğini yazdı.

İsrail Meclisi, Filistinlilere yönelik idam cezası yasasını onaylamıştı

İsrail Meclisi, mart ayında İran'a saldırıların gölgesinde, Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını da onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail’in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

İsrail Yüksek Mahkemesi, insan hakları ve hukuk örgütü "Adalah"ın başvurusu üzerine yasa hakkında 24 Mayıs'a kadar ihtiyati tedbir kararı getirmişti.