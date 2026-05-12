Çok Bulutlu 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.05.2026 13:29

Belçika Kraliçesi Mathilde, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Belçika Ekonomik Misyonu kapsamında Türkiye’de bulunan Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyet, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’ni ziyaret etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul’daki üçüncü gün programındaki ziyarete, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile TCMB Başkanı Fatih Karahan eşlik etti.

Belçika Kraliçesi Mathilde ve beraberindeki heyet, TCMB binasının mimarları Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’dan binanın yapım sürecine ilişkin bilgi aldı ve binanın maketi önünde fotoğraf çektirdi.

Heyet, fotoğraf çekiminin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi’nden ayrıldı.

Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığındaki heyetin İstanbul programı

Belçika Ekonomik Misyonu heyeti, Türkiye ziyaretleri kapsamında İstanbul’da ekonomi, ticaret ve diplomasi odaklı bir dizi temas gerçekleştirdi.

Belçika Kraliçesi Mathilde, TCMB İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'ni ziyaret etti

Heyet, ziyaret programının ilk gününde Baykar’ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ni ziyaret ederek Türkiye’nin savunma sanayisi ve teknoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vahdettin Köşkü’nde kabul edildi

İkinci gün heyet, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Belçika İş Forumu’na katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kraliçe Mathilde ile Vahdettin Köşkü’nde görüştü.

İstanbul Deniz Müzesi’ni de ziyaret eden heyet, Taksim’de bulunan Belçika Konsolosluğu’nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya geldi.

Ziyaretler kapsamında İstanbul Sanayi Odası’nda iş dünyasında kadınların rolüne ilişkin bir panel düzenlendi. Belçika Kraliçesi Mathilde burada konuşma yaptı. İkinci gün programı, Türk ve Belçikalı firmalar arasında gerçekleştirilen resmi işbirliği ve imza töreniyle sona erdi.

ETİKETLER
Belçika Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkez Bankası
Sıradaki Haber
Bakan Fidan: İsrail yayılmacılığı bölgemizde birinci derece istikrar ve güvenlik sorunu olmaya devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:52
Brent petrolün varil fiyatı artan Orta Doğu gerilimiyle yüzde 3'ten fazla yükseldi
14:42
İletişim Başkanlığı, yayın arşivini "blokzincir"e taşıdı
14:39
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan bahis soruşturmasıyla ilgili açıklama
14:36
Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Gözaçan gözaltına alındı
14:36
Filistinliler: Yaşadığımız soykırım 1948'deki Nekbe ile kıyas dahi edilemez
14:33
Özkan Yalım'ın ek ifadesi alınacak
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
Giresun'da 190 metre yükseklikten tahliye edilen suyun oluşturduğu şelale ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ