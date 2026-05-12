AA 12.05.2026 12:14

Sanchez: İsrail gibi Filistin Devleti'nin de mevcudiyet hakkı vardır

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in ateşkese saygı gösterip birlikte yaşamı destekleyen çözümlere odaklanması gerektiğini belirterek, "İsrail gibi Filistin Devleti'nin de mevcudiyet hakkı vardır." dedi.

Sanchez, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Madrid'deki Başbakanlık konutu Moncloa'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, "İsrail'in yoğun saldırı ve yıkımına maruz kalan Gazze Şeridi'nde sağlık durumu çökme noktasına geldi. İspanya hükümetinin ve DSÖ'nün Filistin'de sağlık durumuna ilişkin planları var mı?" sorusuna cevap veren Sanchez, "Gazze'de tüm insani yardımların girişinin garanti edilmesini, ateşkese saygı gösterilmesini ve barışçıl birlikte yaşam için siyasi bir çözüme odaklanılmasını istiyoruz." dedi.

Başbakan Sanchez ayrıca, "İspanya, Filistin Devleti'ni tanıdı ve ilk günden itibaren Hamas'ın saldırılarını kınadı ve aynı anda İsrail'in Gazze'deki soykırımını ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerini de kınadı. Bu savaş, Orta Doğu'yu ve İsrail'i çok daha güvensiz yapıyor. Bizim talebimiz savaşı bitirmek, uluslararası hukukla barış ufkunu açmaktır. Filistin'in de İsrail gibi mevcudiyet hakkı vardır." diye konuştu.

