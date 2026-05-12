14 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden sonra beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun kuzeyinde (Ankara'nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen, Amasya, Ankara, Bolu, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat, Kırıkkale ve Karabük için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Yetkililer, yağış nedeniyle oluşabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

