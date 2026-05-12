Çok Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.05.2026 11:28

Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı'na 15 bin sözleşmeli personel alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, adalet teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştireceklerini belirtti.

Bu kapsamda merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkacaklarını aktaran Gürlek, şunları kaydetti:

"Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz. Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1300 destek personeli, 1041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

ETİKETLER
Adalet Bakanlığı Akın Gürlek İstihdam
Sıradaki Haber
Sıcaklıklar yağışla birlikte düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:48
İkinci el araç piyasasında bayram hareketliliği
11:47
ABD Başkanı Trump, Çin'e, Musk ve Cook'un yer aldığı iş heyetiyle gidiyor
11:47
Türkiye'de 39 bini aşkın engelli yatılı bakım hizmetinden yararlanıyor
11:42
Batı Şeria'daki Al Jazeera ofisi 3 ay daha kapalı kalacak
11:33
Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı "casusluk" davasının ikinci duruşması başladı
11:31
Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da
Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 699 bin 245 TL
Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 699 bin 245 TL
FOTO FOKUS
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ