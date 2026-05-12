İstanbul merkezli 35 ildeki operasyonda "AVCI" imzası

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışmalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI programı aktif rol aldı.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen ve 108 zanlının yakalandığı operasyon öncesinde çeşitli gruplardaki 600 bin mesaj AVCI'nın desteğiyle analiz edildi.

Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleri ile yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.