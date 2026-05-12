Parçalı Bulutlu 20.3ºC Ankara
Gündem
AA 12.05.2026 09:53

İstanbul merkezli 35 ildeki operasyonda "AVCI" imzası

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, yapay zeka destekli "AVCI" sistemiyle 600 bin mesaj analiz edilerek 108 zanlı yakalandı. Operasyonda, şüphelilerin gizli faaliyetleri ve adresleri yapay zeka sayesinde tek tek deşifre edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet edenlere yönelik çalışmalarında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan yapay zeka destekli AVCI programı aktif rol aldı.

İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen ve 108 zanlının yakalandığı operasyon öncesinde çeşitli gruplardaki 600 bin mesaj AVCI'nın desteğiyle analiz edildi.

Bu sayede şüphelilerin profilleri, adresleri ile yaptıkları faaliyetler ortaya çıkarıldı.

