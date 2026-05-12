Dünya
AA 12.05.2026 10:33

ABD'de bir belediye başkanı Çin için casusluk faaliyeti yürüttüğü gerekçesiyle istifa etti

ABD'nin California eyaletindeki Arcadia Belediye Başkanı Eileen Wang'ın, Çin hükümeti adına yasa dışı faaliyet yürüttüğünü kabul ederek görevinden istifa ettiği bildirildi.

Wang, nisanda hakkında yöneltilen Çin hükümeti adına yasa dışı casusluk faaliyetlerinde bulunma suçlamasını kabul ederek görevinden istifa etti.

ABD hükümetine bildirmeden Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikleri internet ortamında paylaşmakla suçlanan Wang'ın avukatları, konuya ilişkin yaptıkları açıklamada, müvekkillerinin suçun ciddiyetini kabul ettiğini ve "geçmişteki kişisel hataları" için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Mahkeme belgelerinde ise Wang ve diğer casus olarak tanımlanan Yaoning "Mike" Sun'ın, 2020'den 2022'ye kadar Çin'in çıkarlarını desteklemek amacıyla ABD'de propaganda faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin detaylar yer aldı.

Söz konusu kişilerin Çin kökenli ABD'lilere yönelik yayın yapan "US News Center" adlı haber sitesini işlettiği belirtilen belgelerde, bu sitede Çinli yetkililerin talimatlarıyla Pekin yönetimini destekleyen içerikler yayımlandığı kaydedildi.

Nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 699 bin 245 TL
Rehine alınan taksicinin saldırganı engellediği anlar kamerada
