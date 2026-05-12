Trump, Pekin ziyaretinden sonra sağlık kontrolünden geçecek

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Başkan Donald Trump, 26 Mayıs tarihinde Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde sağlık kontrollerini gerçekleştirecek. Bu ziyaret, göreve dönmesinden bu yana kamuoyuna duyurulan dördüncü tıbbi muayenesi olma özelliğini taşıyor.

ABD tarihinin seçilen en yaşlı başkanı sıfatını taşıyan Trump’ın sağlığı, özellikle geçtiğimiz yıl kalp ve karın bölgesine yönelik yaptırdığı ileri görüntüleme testlerinin ardından kamuoyunda büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Kendi sağlığına yönelik eleştirilere rağmen kendisini yarım asır önceki kadar zinde hissettiğini belirten Trump, beslenme alışkanlıklarının çok iyi olmadığını ancak fiziksel olarak hiçbir değişim hissetmediğini ifade ediyor.

Geçtiğimiz yılın raporlarında obezite sınırından uzaklaşarak yaklaşık 9 kilo verdiği belirtilen Başkan'ın, yaşlı yetişkinlerde yaygın görülen kronik venöz yetmezlik dışında ciddi bir sağlık sorunu bildirilmemişti. Ayrıca el sırtındaki morarmalar gibi dikkat çeken detayların, sık el sıkışma ve koruyucu aspirin kullanımından kaynaklanan hassasiyetler olduğu açıklanmıştı.

Pekin’de Çin lideri Şi Cinping ile gerçekleştireceği zirveden yaklaşık on gün sonra doktorlarıyla bir araya gelecek olan Trump, bu kapsamlı muayene ile ordu komutanlığı görevini yürütmek için uygunluğunu belgeleyecek.

Mevcut prosedürler gereği başkanların hangi sağlık bilgilerini paylaşacağı kendi takdirlerine bırakılsa da, şeffaflık baskıları nedeniyle muayene sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bu rutin kontroller, hem fiziksel kondisyonun takibini hem de yaşa bağlı gelişebilecek olası durumlar için önleyici tedbirleri içeriyor.