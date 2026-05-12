AA 12.05.2026 11:12

Nisanda sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kaldı

Türkiye'de bu yıl nisan ayı ortalama sıcaklığı 11,7 dereceyle mevsim normallerine göre 0,6 derece azaldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye genelinde 1991-2020 döneminde 12,3 olarak ölçülen nisan ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 11,7 dereceyle mevsim normallerinin 0,6 derece altına indi.

Geçen ay sıcaklıklar Antakya, Palu, Ergani, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre, Ceylanpınar, Zara, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile, Şebinkarahisar ve Bandırma çevrelerinde mevsim normallerinin altında, Kale (Demre) ve Çeşme çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

Türkiye'de nisan yağışları normalin üzerinde gerçekleşti

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 11,4 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 dereceyle Adana'nın Kozan ilçesinde ölçüldü.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Bandırma çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise Edirne'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar, Çeşme çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise Aydın ve Nazilli'de kayıtlara geçti.

Akdeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında, Kale çevresinde mevsim normallerinin üzerinde, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise Kozan'da ölçüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gözlendi. Bölgede en düşük sıcaklık Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise Kayseri'de kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile ve Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise Boyabat'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde nisanda sıcaklıklar, Palu ve Ergani çevrelerinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretti. Bölgede en düşük sıcaklık Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen ay sıcaklıklar, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre ve Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık Ceylanpınar'da kaydedildi.

Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
