Dünya
AA 12.05.2026 10:46

Zelenski, 3 günlük ateşkesten sonra Rusya'nın Ukrayna'ya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus ordusunun 3 günlük ateşkesin sona ermesinin ardından ülkesine yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkesin sona ermesinden sonra cephe hattındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın bu gece ülkesine 200'ün üzerinde silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini aktaran Zelenski, "Cephe hattına 80'den fazla hava bombası atıldı, 30'dan fazla hava saldırısı kaydedildi." ifadesini kullandı.

Zelenski, hava saldırılarında Dnipropetrovsk, Kiev, Jitomir, Harkiv, Sumi ile Mıkolayiv ve Çernigiv bölgelerinin hedef alındığına değinerek, "Rusya, birkaç gündür süren kısmi ateşkese kendisi son vermeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin farklı bölgelerine yapılan saldırılarda enerji tesisleri ve apartmanlar ile bir anaokulu binası ve bir tren lokomotifinin de vurulduğunu dile getiren Zelenski "Bu saldırılar sonucu yaralananların olduğu biliniyor. Maalesef ölenler de var." bilgilerini paylaştı.

Rusya'nın saldırılarına karşılık vereceklerine yönelik daha önce de açıklama yaptıklarını anımsatan Zelenski, "Rusya bu savaşı sona erdirmeli, kalıcı ve sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik adım atmalıdır." sözlerini ekledi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun bu gece Ukrayna'ya 216 SİHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Hava savunma kuvvetlerince 192 SİHA'nın imha edildiği aktarılan açıklamada, kalanların ise ülkedeki 10 ayrı noktaya isabet ettiği bildirildi.

Ateşkes süreci

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce 9 Mayıs Zafer Günü vesilesiyle 8-9 Mayıs'ta Ukrayna'da ateşkes ilan etme kararı almıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasında 9-11 Mayıs'ı kapsayan 3 günlük geçici ateşkes ilan edildiğini ve ateşkesin tüm askeri faaliyetlerin askıya alınmasını ve her iki ülkeden 1000 esir askeri değişiminin yapılmasını içerdiğini açıklamıştı.

Rusya ile Ukrayna da Trump'ın söz konusu inisiyatifini kabul ettiklerini açıklamıştı.

