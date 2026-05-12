Dünya
AA 12.05.2026 10:21

ABD/İsrail-İran Savaşı, ABD'lilere 37,6 milyar doları aşkın ek enerji maliyeti getirdi

ABD'de yayımlanan veriler, İsrail ile İran'a karşı yürütülen saldırılar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının şimdiye kadar ABD'lilere 37,6 milyar dolardan fazla ek maliyet yüklediğini ortaya koydu.

ABD'deki Brown Üniversitesi bünyesindeki Watson School of International and Public Affairs tarafından oluşturulan "İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi", 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketicilere günlük maliyeti artırdığını buldu.

Gerçek zamanlı takip edilen verilere göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ABD halkına 37,6 milyar doları aşkın ek maliyete yol açtı.

Ek maliyetlerin büyük kısmını yaklaşık 20,5 milyar dolarla petrol fiyatlarındaki artış oluştururken, dizel yakıt kaynaklı ek maliyetler ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı.

ABD'de ortalama bir hane, benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yaklaşık 286 dolar fazla ödeme yaptı.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişle ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de 11 Mayıs itibarıyla normal benzinin ulusal ortalama fiyatı galon başına 4,52 dolar olarak ölçüldü. Bu rakam, bir yıl önce 3,14 dolar seviyesindeydi.

ABD İsrail İran
