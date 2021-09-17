Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'taki sel felaketinde kaybolan 6 kişi aranıyor
[Fotoğraf: DHA]
Sinop'ta sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde kaybolan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Ayancık'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinin ardından kayıp ihbarı yapılan 16 kişiden henüz bulunamayan 6'sı için arama çalışmaları sürüyor.
AFAD ile Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bölgede kara, hava ve denizden arama faaliyetleri sürdürülüyor.
Sel felaketinde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü havzasında yapılan aramalarda kadavra dedektör köpekleri de kullanılıyor.
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