Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta yıldırım ev yangınına sebep oldu
[AA (Arşiv)]
Sinop'un Gerze ilçesinde yıldırım isabet eden evde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından kısa sürede söndürülürken evde maddi hasar oluştu.
Tatlıcak köyünde Ahmet Ekşi'ye ait tek katlı ahşap eve yıldırım isabet etti.
Evde yangın başladığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Gerze Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
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