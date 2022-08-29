Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da iki kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
[Fotograf: İHA]
Giresun'da iki kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan 13 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.
Zeki D. idaresindeki kamyonet, Giresun-Dereli kara yolu Ülper köyü mevkiinde Aydın A. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Giresun Trafik Kazası
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