Gökçeada feribot hattında, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ek seferler konuldu.

Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 ve 23.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 05.00, 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.

Feribot seferleri için güncel tarifeye www.gdu.com.tr internet adresinde ulaşılabilecek.