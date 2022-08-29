Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada feribot hattında ek seferler düzenlenecek
[Fotograf: AA]
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, yarın Kabatepe-Gökçeada güzergahı için 17 feribot seferi ekledi.
Gökçeada feribot hattında, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra ek seferler konuldu.
Kabatepe'den Gökçeada'ya 05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 20.00 ve 23.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 05.00, 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 22.00 ve 23.00 saatlerinde ek seferler yapılacak.
Feribot seferleri için güncel tarifeye www.gdu.com.tr internet adresinde ulaşılabilecek.
Etiketler: Çanakkale
Son Haberler
- 16:07
- 16:04
- 16:14
- 15:41
- 15:33
Sıradaki Haber
SAT komandoları engellilerle Marmara Denizi'nde "100. Yıl Zafer Dalış" yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz