Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta sağanak su baskınlarına neden oldu
[Fotograf: AA]
Sinop'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yollar dereye dönerken bazı iş yerleri ile pazar yerini su bastı.
Sinop'ta etkili olan yağış sebebiyle yol güzergahlarında da su birikintileri oluştu.
Sinop Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı pazar yeri ile bazı işlerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani su baskını ve doluya karşı dikkati olmaları istendi.
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