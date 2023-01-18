Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta otomobil istinat duvarına çarptı: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Necati K, otomobilini kent merkezinde Zeytinlik Mahallesi Kartal Caddesi'nde boş alana park etmek istedi.
Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Remziye K. ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Sinop Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:35
- 08:30
- 08:15
- 08:25
- 08:13
Sıradaki Haber
Elazığ'da hafif ticari araç iş yerine daldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz