Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 08:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da vapur seferlerine lodos engeli
[Fotograf: AA]
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da etkili olmaya başlayan lodos, kentte etkisini sürdürüyor.
Lodos nedeniyle İstanbul'da dün iptal edilen bazı vapur seferleri bugün de yapılamıyor.
Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.
İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.
Etiketler: Deniz Otobüsü İstanbul
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