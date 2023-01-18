Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 06:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
N.G. idaresindeki minibüs Bursa-Ankara kara yolu Mobilya Sanayi ışıklar mevkisinde Suriye uyruklu 25 yaşındaki Mustafa Ubeydet'in kullandığı elektrikli motosikletle çarpıştı.
112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ubeydet, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü N.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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