Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 05:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu
[Fotograf: İHA]
Bursa'da kuvvetli lodos nedeniyle 3 katlı binanın uçan çatısı, metro güzergahına düştü.
Öğle saatlerinde etkili olan lodos hayatı felç etti. Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar, saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu.
Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi. O esnada cadde üzerinde ve yol kenarında kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi.
Trafik polisleri ise yolda hemen güvenlik önlemi alarak vatandaşlara yardımcı oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolda ve metro güzergahında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan, fırtınanın etkisiyle ağaçlar, çöp konteynerler,, aydınlatma direkleri ise caddelerde gezdi.
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