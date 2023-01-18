Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 04:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: AA]
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.
M.A. idaresindeki tır ile D.A. yönetimindeki otomobil, İzmir-Ankara Asfaltı Kemalpaşa OSB kavşağında çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan İ.E. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırılan İ.E'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Otomobilden sızan yakıt nedeniyle trafiğe kapatılan yol, karayolları ekiplerinin temizleme çalışması sonrası yeniden açıldı.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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