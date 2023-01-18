Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 01:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adıyaman’da 4 yaşındaki çocuk kaçırıldı
[Fotograf: İHA]
Adıyaman’da sokakta oynayan 4 yaşındaki bir kız çocuğu kaçırıldı.
Olay, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.
4 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.
Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, 30-35 yaşlarındaki bir kişinin çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.
Anne, kızının eve gelmediğini görünce durumu polise bildirdi.
Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber oldu.
Etiketler: Adıyaman
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