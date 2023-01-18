Olay, Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.

4 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından kaçırıldı.

Yaşanan olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, 30-35 yaşlarındaki bir kişinin çocuğun yanına yaklaşarak konuştuğu, ikna ederek, elinden tutup uzaklaştığı görülüyor.

Anne, kızının eve gelmediğini görünce durumu polise bildirdi.

Kayıp çocuk ve şahsın bulunması için polisler seferber oldu.